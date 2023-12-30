نجم الزمالك السابق يرد على إبراهيم سعيد حول موقفه من جماهير الأهلي

رد أحمد الميرغني نجم الزمالك السابق، على سؤال الاعلامى إبراهيم سعيد، بشأن موقفه من جماهير الاهلى حالياً.

وقال الميرغني فى تصريحات تلفزيونية "هذا أمر يُحترم إن جمهور الأهلي يقف بجانبي رغم إنني لاعب أنتمي للزمالك، لكن أنا أيضًا وقفت معهم بعد أحداث بورسعيد، وكان لي موقف كبير ولم أصرح بما فعلته”.

وتابع: “ليس معنى إني بغيظهم شوية في الكرة، إن لو لا قدر الله حدثت مشكلة أن أقف معهم وأدعمهم، الكرة شيء ومساندة قضية معينة أمر مختلف".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في دورتين وديتين بدولة الإمارات في الفترة من 24 يناير حتى 29 من ذات الشهر للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.