زوجة نجم الأهلي تسحر العيون بإطلالة ملفتة

خضعت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، نجم الأهلي، لأحدث جلسات التصوير، ونشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وتالقت هدير مندور بإطلالة ساحرة، مرتدية جاكيت جلد انيق باللون "الأسود"، مع بنطال جينز ممزق، أكملت اللوك بحذاء كعب عالي، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

اعتمدت "مندور" تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.