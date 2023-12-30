استعدادًا لـ أمم أفريقيا «كوت ديفوار 2024».. ننشر تفاصيل معسكر منتخب مصر

في يناير

يستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وكان قد كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن تفاصيل معسكر المنتخب خلال شهر يناير استعدادًا لبطولة كأس الأمم الافريقية كوت ديفوار.

وكتب "عبد الباسط" عبر فيسبوك : انطلاق المعسكر 2 يناير بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة .

- المنتخب يخوض جميع تدريباته علي الاستاد الجديد للمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية.

- مباراة ودية يوم 7 يناير باستاد القاهرة أمام تنزانيا الساعة 6 مساءً

- ⁠حصول المنتخب على راحة بعد المباراة حتي يوم 8 يناير والانضمام مساءً.

- ⁠تدريب صباحي للمنتخب يوم 9 يناير ثم السفر لكوت ديفوار عصراً علي أن يصل المنتخب إلى ابيدجان في العاشرة مساءً بتوقيت كوت ديفوار بإذن الله .

- ⁠سفر المنتخب سيكون بطائرة خاصة لكوت ديفوار، وتحمل وزارة الرياضة تكاليف الطائرة.

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