عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة البروكلي؟| اعرف فوائدها

البروكلي
البروكلي

يُعد البروكلي من الخضروات التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، كما يمكن تناول البروكلي بالكثير من الطرق المختلفة للحصول على فوائده.

txt

احذر .. شعورك الدائم بالبرودة يشير لإصابتك بهذه الأمراض

txt

سبب غير متوقع وراء الإصابة بحب الشباب| تعرف عليه

 

فوائد البروكلي 

ومن أهم الفوائد التي يتميز بها البروكلي 

للوقاية من السرطان .. تناول البروكلي

تحتوي الخضروات على مضادات للسرطان 
لأنها تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية والألياف وقليلة الدهون مثل البروكلي 

 يساهم في الوقاية من تلف الحمض النووي الذي يمكن أن يحول الخلايا إلى سرطانية. 

كما يحتوي البروكلي على الحديد والألياف بنسبة كبيرة التي تساعد على صحة الأمعاء والهضم.

يمكنك تناول البروكلي مسلوقاً أو مطهو أو حساء.

المصدر boldsky

البروكلي فوائد البروكلي الدهون الألياف الهضم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

موضوعات متعلقة

إطلالة شتوية جريئة.. منة فضالي تثير الجدل | شاهد

جريئة جدًا.. شمس الكويتية تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة عبر إنستجرام|شاهد

مع الغنم.. مي سليم في جلسة تصوير مختلفة جدا| شاهد

كاجوال جريء.. سارة سلامة تثير الجدل فى أحدث إطلالة| شاهد

جاكيت بدلة وبوت.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة| شاهد

بالأحمر الجريء| وفاء عامر تثير الجدل بظهورها.. شاهد

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

احذر .. شعورك الدائم بالبرودة يشير لإصابتك بهذه الأمراض

ترشيحاتنا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يكشف الوضع الصحي الحالي لنتنياهو

قبل صرفها غدا.. اعرف المستحقين لـ زيادة المعاشات 2024

خطوات استخراج شهادة صحية لمُتداولي الأغذية.. تعرف على الأوراق المطلوبة

للوقاية من المتحور الجديد.. تناوب كوبا واحدا من هذه المشروبات يوميا

دراسة أمريكية تكتشف طريقة جديدة تدمر 99% من الخلايا السرطانية| طفرة مذهلة

نجم الأهلي السابق: محمد صبحي لا يستحق الانضمام للمنتخب.. وبسام كان الأحق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلويات رأس السنة .. طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة زي المحلات

ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة البروكلي؟| اعرف فوائدها

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

وصول الفرقاطة «القدير» من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

مش صاحبي.. محمد فؤاد يكشف أجر محمد هنيدي في «إسماعيلية رايح جاي»

تراجع سعر الجنيه الذهب 900 جنيه.. اعرف التفاصيل | فيديو

فنانة شهيرة ترفض العُري.. وترضى بالقبلات |شاهد

وصول الفرقاطة «القدير» من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ