ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة البروكلي؟| اعرف فوائدها

يُعد البروكلي من الخضروات التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، كما يمكن تناول البروكلي بالكثير من الطرق المختلفة للحصول على فوائده.

فوائد البروكلي

ومن أهم الفوائد التي يتميز بها البروكلي

للوقاية من السرطان .. تناول البروكلي

تحتوي الخضروات على مضادات للسرطان

لأنها تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية والألياف وقليلة الدهون مثل البروكلي

يساهم في الوقاية من تلف الحمض النووي الذي يمكن أن يحول الخلايا إلى سرطانية.

كما يحتوي البروكلي على الحديد والألياف بنسبة كبيرة التي تساعد على صحة الأمعاء والهضم.

يمكنك تناول البروكلي مسلوقاً أو مطهو أو حساء.

المصدر boldsky