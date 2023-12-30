موافقة واحدة .. خطوات التقدم للحصول على الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية

تسعى مصر لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات الاستثمارات، لذا حرصت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على اتخاذ عدة قرارات من شأنها تحسين المناخ الاستثماري في البلاد والتسهيل على المستثمرين سواء في التوسع في مشروعاتهم القائمة أو البدء في مشروع جديد ومنها منح الرخصة الذهبية للشركات.

والرخصة الذهبية عبارة عن موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، ويشترط الحصول عليها أن تكون الشركة تم تأسيسها وذلك بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار

وخلال السطور التالية نستعرض خطوات الحصول على الرخصة الذهبية والمستندات المطلوبة:

تقدم الشركة من خلال الموقع الإلكتروني أو عن طريق الأمانة الفنية لوحدة الرخصة الذهبية الكائن مقرها في مبنى الهيئة العامة للاستثمار بصالح سالم بطلب استخراج الرخصة الذهبية على النموذج المخصص لذلك مرفقا به نسختين رسميتين من المستندات التالية:

عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وشهادة تأسيسها (في حالة تم الانتهاء من تأسيسها).

مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة (في حالة تم الانتهاء من تأسيسها).

صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة (في حالة تم الانتهاء من تأسيسها)..

دراسة الجدوى المبدئية للمشروع والـذي يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.

إقــرارًا من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة - مدير الشركة أو وكيل المساهمين/الشركاء) بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع (طرق - مياه - صرف صحي - كهرباء - اتصالات - معالجة المخلفات).

إقــرار من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة - مدير الشركة أو وكيل المساهمين/الشركاء) بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له.

أي مستندات أخرى ترى الوحدة أهمية تقديمها .

وتستغرق الرخصة مدة من 20 الى 30 يوم عمل من تاريخ استيفاء المستندات.

وفي حالة التقدم للحصول علي الرخصة الذهبية عبر البوابة الإلكترونية

يتم التسجيل وإنشاء الحساب ويبدأ التقديم من على البوابة الإلكترونية https://goldenlicense.gov.eg ثم تقدم المستندات المطلوبة، وسوف تتم مراجعتها و إرسال كافة مستندات التعديل علي الصحفة الخاصة بالمتقدم علي البوابة الإلكترونية.

وفي حالة مواجهة أية مشكلة أثناء أداء الخدمة إلكترونياً يتم الاتصال بالخط الساخن على 16035 من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساء بتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

أما التقديم من الأمانة الفنية لوحدة الرخصة الذهبية يتطلب الحضور للهيئة لتسلم المستندات المطلوبة.