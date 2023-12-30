تخفيض راتبه .. خبر غير سار يخص نجما مهما في الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن موقف تجديد تعاقد محمد عواد حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالزمالك وتخفيض راتبه خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تليفزيونيه "الزمالك بيتحرك في أكثر من ملف، وقف القيد مع الازمات الكثيره داخل النادي مؤثرة بشكل كبير على الصفقات الجديدة، الفريق يحتاج الفريق اليها لتدعيم اكثر من مركز".

واضاف:"سيتم التجديد لمحمد عواد، وسيتنازل عن جزء من راتبه الكبير، واللاعب ليس لديه مشكله في التجديد وتخفيض راتبه"

وتابع"قصه محمد صبحي والزناري لم تتضح بعد، خاصة بعد تجديد أحمد فتوح".

وأضاف: "عبدالله جمعه تحت التقييم حتى نهاية الموسم لحسم مصيره سواء بالبقاء او الرحيل عن الزمالك"