خالد بيومي منتقدا اختيارات فيتوريا: أين هذا اللاعب؟

انتقد المحلل الرياضي خالد بيومي، اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"

وكتب خالد بيومي عبر حسابه علي "x": "لم أعتاد الحديث عن اختيارات المدرب، ولكن سؤالي لفيتوريا أين محمد بسام حارس سيراميكا؟".

وضمت القائمة كل من:

294

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.