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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم عبد الجواد يعلق على غياب هذا الثلاثي عن قائمة منتخب مصر

ابراهيم عبد الجواد
ابراهيم عبد الجواد

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا القادمة.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "‏قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ .. اختيارات مقبولة موضوعية باستثناء اسم او اتنين بالكتير .. محمد عواد وياسر إبراهيم تحديداً .. بس يبقي أكتر غياب مؤثر لمنتخبنا هو الونش مدافع مفيش منه كتير .. بالتوفيق لمنتخبنا و كل رجالتنا "

وضمت القائمة كلاً من: 

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ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا  "كوت ديفوار ٢٠٢٤"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

 

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