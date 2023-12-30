أفضل من على جبر | إعلامي شهير ينتقد اختيارات فيتوريا

علق الإعلامي كريم خطاب على اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر النهائية والتي سوف تخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة.

وكتب خطاب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "x" :" اولا : عواد أولى من ابو جبل و صبحى "ثانيا : ياسر إبراهيم أولى من على جبر او احمد سامى، غير كدة كلها اختيارات منطقية من وجهة نظرى"

وضمت القائمة كل من:

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ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار ٢٠٢٤"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.