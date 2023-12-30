انهيار عقار من 3 طوابق في الزيتون.. وقرار عاجل بعد معاينة الموقع

أمرت جهات التحقيق باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية، حول انهيار عقار مكون من 3 طوابق في منطقة الزيتون بالقاهرة؛ لبيان أسباب سقوطه.

جاء ذلك، بعد أن انتقلت النيابة لمعاينة موقع الحادث، لاستكمال التحقيقات.

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وكشفت التحريات الأولية أن الانهيار لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو وفيات، ولكن تسبب الانهيار في خسائر مادية كبيرة، حيث تضررت العديد من السيارات والممتلكات المجاورة للعقار.

وأضافت التحريات، أن العقار قديم، ولم يتم إجراء أي أعمال ترميم أو صيانة له منذ سنوات.

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تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة حدائق الزيتون التابعة للقاهرة.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتم الدفع بسيارتين دفاع مدني، وسيارة إسعاف.

وحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتم اتخاذ القرار المتقدم.