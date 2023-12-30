أول رد فعل لـ ياسر إبراهيم بعد استبعاده من قائمة المنتخب النهائية

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر قائمة منتخب مصر، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، وخلت من نجم الأهلي حسين الشحات.

وقال ياسر ابراهيم فى تصريحات تلفزيونية: “بتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا، وبإذن الله نقدر نحقق حاجة كويسة تليق باسم مصر والجمهور العظيم”.

وأضاف “كنت أتمنى التواجد فى القائمة مع المنتخب، وأنا بحترم وجهة نظر فيتوريا، ولكن كل حاجة نصيب.. بالتوفيق للجميع”.

وضمت القائمة كل من:

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ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير 2024، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير 2024؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.