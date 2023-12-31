عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وادي الريان بالفيوم سحر الطبيعة والجمال وحيتان الـ40 مليون سنة

حيتان محمية وادى
حيتان محمية وادى الحيتان بالفيوم

يعتبر وادى الحيتان بمحافظة الفيوم ، من المحميات الطبيعية التى تقع وتشتهر بها محافظة الفيوم ، ويوجد بها هياكل كاملة لحيتان كانت تعيش فى تلك المنطقة منذ 40 مليون سنة ، ويحرص المئات من السياح والأجانب القادمين من دول أوروبا على زيارة وادى الحيتان سنويا للتعرف على حضارة مصر. 

 

يقول محمود سيد مرشد سياحى بالفيوم، إن وادي الحيتان يقع داخل محمية وادي الريان والتي تغطي مساحة 1759 كيلومتراً بمحافظة الفيوم على بعد 150 كيلومتر من القاهرة بمصر. 

 

وعثر في وادي الحيتان على 10 هياكل كاملة لحيتان كانت تعيش في تلك المنطقة قبل نحو 40 مليون سنة، حيث كانت جزءاً من محيط كبير يشمل شمال إفريقيا

 

 وفي عام  2005م تم تصنيف منطقة وادي الحيتان كمنطقة تراث عالمي واختارتها اليونسكو كأفضل مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية للحيتان.

 

وأضاف سيد الشورة مدير عام منطقة أثار الفيوم السابق: يشتهر وادي الحيتان بوجود حفريات حيتان كاملة كانت تعج بها المنطقة قبل 40 مليون سنة عندما كان الوادي يقع تحت محيط ضخم، بالإضافة إلى حفريات بحرية عديدة يمكن رؤيتها في المتحف المفتوح الذي يتيح للزائرين إمكانية رؤية الحيتان وعدم المساس بها لحمايتها.

 

وأشار إلى أن اكتشاف حفريات وادي الحيتان في عام 1903 بواسطة العالم بيد تل من خلال مسح جيولوجي في مصر. وقد عُثر على حفريات للحوت المعروف باسم الباسيلوسورس إيزيس والتي يصل طولها إلى 18 متراً وحوت الدوريودون أثروكس، وهو أقل حجماً، وصنفت كأنواع جديدة للحيتان في متحف التاريخ الطبيعي بلندن عام 1902م.

 

وقال سامح عبيد مرشد ساحى بالفيوم: يعتبر وادي الحيتان بيئة طبيعية للحيوانات المهددة بالانقراض مثل الغزال الأبيض والغزال المصري وثعلب الفنك وثعلب الرمل والذئب والطيور المهاجرة النادرة، مثل صقر شاهين وصقر الغزال والصقر الحر والعقاب النسارى وأنواع أخرى من الطيور المهاجرة، مثل أنواع البط والسمان والتفلق وأنواع البلشون والعنز وغيرها، ومن النباتات البرية مثل: الأتل - الرطريط الأبيض - العاقول - السمار - الغاب - البوص - الغردق - الحلفا وغيرها.

 

 

وأضاف أحمد عبد العال مدير عام  أثار الفيوم السابق: في عام 1989م اكتشف فريق العمل المكون من علماء حفريات مصريين وأمريكيين أول عينات مائية لهيكل الحوت الباسيلوسورس والدوريودون أثروكس بأرجلها وأقدامها الصغيرة. 

وفي عام 1996 تم اكتشاف أحفورة حوت آخر قديم يبلغ طوله 5 أمتار هو حوت اتشيرنوس سيمونس. وفي عام 2006م تم اكتشاف أول حفرية من الثدييات البحرية وهي من أجداد الفيل وتعرف باسم بيراثيرم. 

وفي عام 2007 تم تسمية الحوت الذي يبلغ طوله 10 أمتار باسم ماسوا سيتسي ماركجريف ، وقد قام فريق البعثة برسم خرائط لمواقع أكثر من 400 حوت وعجل البحر في الوادي.

 

.

 

ثقافة الفيوم تواصل اللقاءات التثقيفية والورش الفنية مع طلاب المدارس

 

 

 

 

مياه الفيوم توقع عقد إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي أبشواي B

 

 

egy5_105942643
egy5_105942643
images
images
الفيوم اخبار الفيوم الطبيعة والجمال حيتان ال40 عاما المحميات الطبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

700 ألف دولار.. أزمة جديدة وغرامة أخرى على الزمالك بسبب هذا اللاعب|تفاصيل

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تعتزم إطلاق 3 أقمار صناعية للتجسس العسكري خلال 2024

خالد الغندور: استبعاد لاعب الأهلي من المنتخب ظلم كبير

كيفية صلاة ليلة الزفاف وما هو دعاء الزوجين فيها؟ تعوذ من الشيطان

القانون يعاقب عليها.. احذر ارتكاب هذه الأفعال خلال احتفالات رأس السنة

استشاري مناعة عن ظهور حالتين من متحور JN1: لا داعي للقلق

لحسم صفقة عمر كمال.. الأهلي ينتظر موافقة صلاح محسن للرحيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ