مياه دمياط تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من اليوم الأحد وحتي الخميس الموافق ٤-١-٢٠٢٤ وذلك من الساعة ٩ صباحا وحتي الثانية عصرا.

وأضافت الشركة، أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:

دمياط - ميدان باب الحرس وذلك يوم الأحد الموافق ٣١-١٢-٢٠٢٣

الزرقا - سوق الإثنين وذلك يوم الأثنين الموافق ١-١-٢٠٢٤

الزرقا - مجمع المصالح وذلك يومي الثلاثاء الموافق ٢-١-٢٠٢٤ والأربعاء الموافق ٣-١-٢٠٢٤

دمياط - ميدان الساعة وذلك يوم الخميس الموافق ٤-١-٢٠٢٤

وأوضحت الشركة، أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها (التعاقد علي العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير).

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص علي تسهيل تقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممكن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.