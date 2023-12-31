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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضر بالتجارة العالمية.. وزير الدفاع البريطاني يهاجم الحوثيين لمنعهم وصول البضائع للاحتلال

يستهدف الحوثيون كل
يستهدف الحوثيون كل سفن الاحتلال

كشف وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، أن "هجمات الحوثيين على الشحن الدولي في البحر الأحمر وما حوله تضاعفت كثيرا"، وفق ما ذكرت صحف دولية.

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وقال شابس إن هجمات الحوثيين على الشحن الدولي في البحر الأحمر وما حوله تضاعفت 5 مرات الشهرين الأخيرين.
واعتبر ان هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تضر بالتجارة العالمية ويجب أن تتوقف.
ويقول الحوثيون إنهم أبدا لايمنعون التجارة العالمية بأي شكل وإنما يمنعون السفن من إيصال البضائع للاحتلال.
وكشفت القيادة الوسطى الأمريكية أن زوارق تابعة للحوثيين هاجمت سفينة تجارية  في البحر الأحمر.
وذكرت أنه تبعا لذلك تعاملت مروحيات للبحرية الأمريكية جنوب البحر الأحمر للحوثيين.

 

وكشفت أن زوارق الحوثيين أطلقت النار على سفينة ميرسك واقتربت منها وحاول أفرادها الصعود إليها.
لكن مروحيات أمريكية استجابت لنداء الاستغاثة وأطلقت زوارق الحوثيين النار باتجاهها.
وقالت القيادة الوسطى الأمريكية ان المروحيات الأمريكية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس وأغرقت 3 زوارق وقتلت طواقمها.
قبل ذلك، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن وجود تقرير بهجوم على بعد 60 ميلا بحريا شمال غرب ميناء الحديدة اليمني.
وذكرت  هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ان سفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم بـ 3 زوارق وتم تبادل إطلاق نار دون خسائر.

 

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