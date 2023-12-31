أخبار التكنولوجيا.. متجر إيبك جيمز يقدم ألعابا مجانية احتفالا بالعام الجديد 2024.. مشكلة جديدة تواجه مستخدمي آيفون في جميع أنحاء العالم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلن متجر إيبك جيمز Epic Games Store، عن تقديم ألعاب مجانية لمستخدميه، بشكل يومي ولمدة 17 يوما، احتفالا بالعام الجديد 2024.

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، عن أحدث إصدارات سلسلة Spark 20، والتي تتميز بتصميم مشابه لهواتف آيفون، وتأتي بسعر منافس بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

أصدرت شركة آبل Apple، مؤخرا تحديث iOS 17.2.1، ولكنه لم يقدم أي ميزات جديدة لهواتف آيفون، وأنما يعمل على حل مشكلة استنزاف البطارية التي واجهت المستخدمين خلال الفترة الماضية.

يتنافس مصنعو الهواتف الذكية باستمرار على المركز الأول في مجال الابتكار والأداء، في هذه المقارنة الشاملة، سنتعمق في مميزات اثنين من المنافسين البارزين هما : هاتف أوبو الجديد Reno 11 Pro وهاتف ريلمي المميز Realme GT 5 Pro.

كشفت شركة هواوي Huawei الصينية، عن هاتفها الجديد Nova 12 Ultra، الذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة بإمكانيات منافسة من حيث المواصفات والقيمة السعرية.

العام الجديد 2024 على وشك البدء، لذا أطلق مطوروا إصدار واتساب بلس WhatsApp Plus، تحديث جديد سيغير مظهر الدردشة "القديم" الذي طالما حصل عليه إصدار واتساب المقلد.