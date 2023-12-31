أخبار التكنولوجيا.. متجر إيبك جيمز يقدم ألعابا مجانية احتفالا بالعام الجديد 2024.. مشكلة جديدة تواجه مستخدمي آيفون في جميع أنحاء العالم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
إيبك جيمز تقدم ألعابا مجانية احتفالا بالعام الجديد 2024
أعلن متجر إيبك جيمز Epic Games Store، عن تقديم ألعاب مجانية لمستخدميه، بشكل يومي ولمدة 17 يوما، احتفالا بالعام الجديد 2024.
بميزة آيفون الشهيرة.. تكنو تطلق هاتفا جديدا بكاميرا 108 ميجابكسل
كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، عن أحدث إصدارات سلسلة Spark 20، والتي تتميز بتصميم مشابه لهواتف آيفون، وتأتي بسعر منافس بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.
بعد إصلاح استنزاف البطارية.. مشكلة جديدة تواجه مستخدمي آيفون
أصدرت شركة آبل Apple، مؤخرا تحديث iOS 17.2.1، ولكنه لم يقدم أي ميزات جديدة لهواتف آيفون، وأنما يعمل على حل مشكلة استنزاف البطارية التي واجهت المستخدمين خلال الفترة الماضية.
وحوش الفئة المتوسطة.. مقارنة بين أوبو Reno 11 Pro وريلمي GT 5 Pro
يتنافس مصنعو الهواتف الذكية باستمرار على المركز الأول في مجال الابتكار والأداء، في هذه المقارنة الشاملة، سنتعمق في مميزات اثنين من المنافسين البارزين هما : هاتف أوبو الجديد Reno 11 Pro وهاتف ريلمي المميز Realme GT 5 Pro.
نجم السنة الجديدة.. أحدث موبايل من هواوي يقهر سامسونج وiPhone
كشفت شركة هواوي Huawei الصينية، عن هاتفها الجديد Nova 12 Ultra، الذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة بإمكانيات منافسة من حيث المواصفات والقيمة السعرية.
واتساب بلس الأزرق يحصل على وضع الشبح مع تحديث 2024.. طريقة التحميل
العام الجديد 2024 على وشك البدء، لذا أطلق مطوروا إصدار واتساب بلس WhatsApp Plus، تحديث جديد سيغير مظهر الدردشة "القديم" الذي طالما حصل عليه إصدار واتساب المقلد.