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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحقيقات انهيار سقف مقهى بالزيتون: سلامة أوراق العقار والتراخيص

انهيار سقف
انهيار سقف

تباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة إنهيار سقف مقهى أسفل عقار بمنطقة الزيتون ووفاة عامل بالمقهى وإصابة شخصين جراء الحادث.

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القصة الكاملة لانهيار سقف في عقار بالزيتون

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن العقار مكون من طابقين والطابق الأرضي مقهى على مساحة 700 متر، وحدث انهيار في سقف المقهى مما نتج عنه وفاة عامل المقهى وإصابة شخصين، وتمكنت الحماية المدنية من استخراج العامل وإيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

التحقيقات: سلامة أوراق وتراخيص العقار

وانتدبت النيابة العامة في القاهرة لجنة ثلاثية من حي الزيتون بمحافظة القاهرة لفحص العقار والمقهى، وتبين من التحقيقات سلامة أوراق العقار والمقهى والتراخيص اللازمة، وصرحت النيابة بدفن جثمان العامل عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، واستعلمت عن حالة المصابين في الحادث.

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وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بانهيار سقف مقهى أسفل عقار في منطقة الزيتون، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم انتشال جثمان عامل من أسفل انقاض السقف وتقديم الإسعافات لـ 2 آخرين.

 

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة أن العقار أوراقه سليمة ويوجد به التراخيص اللازمة له كما تم التأكد من سلامة أوراق وتراخيص المقهى، وجرى تشكيل لجنة هندسية بالتنسيق مع محافظة القاهرة لفحص العقار.

القاهرة الزيتون الحماية المدنية تحقيقات النيابة العامة غرفة عمليات النجدة منطقة الزيتون

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