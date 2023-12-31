طلاسم وبخور.. اعترافات الدجالة ومالك المزرعة: كنا بندور على آثار الجيزة

اعترفت دجالة الجيزة المتهمة بالاشتراك مع 3 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل حظيرة مواشٍ في مزرعة بمنطقة بولاق الدكرور، بجريمتها تفصيليا.

اعترافات دجالة التنقيب عن الآثار في الجيزة

وقالت الدجالة التي عثر بحوزتها على كمية من البخور وأيضا أوراق مدون عليها عبارات غير مفهومة وطلاسم، إنها تقوم بالنصب على راغبي التنقيب عن الآثار عن طريق وهمهم بقدرتها على الدجل والشعوذة وتحديد موقع الآثار والمقابر الأثرية على غير الحقيقة.

فيما اعترف مالك المزرعة بقيامه بالاستعانة بالمتهمين المضبوطين للحفر والتنقيب عن الآثار، بعدما حددت السيدة المتهمة الرابعة موقع الكنز، وأن حظيرة المواشي يوجد أسفلها مقبرة أثرية، فقام بطلب المتهمين الآخرين للحفر واستخراج الآثار من المقبرة.

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ضبط عصابة التنقيب عن الآثار في مزرعة بولاق

وباشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة ضبط مالك مزرعة و2 آخرين وسيدة أثناء التنقيب عن الآثار داخل حظيرة مواشٍ بمزرعة في منطقة بولاق الدكرور، وضبط أدوات الحفر والتنقيب بحوزتهم واستمعت لأقوال المتهمين في الواقعة.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة في الجيزة، العثور على حفرة بداخلها مياه جوفية داخل حظيرة المواشي بالمزرعة الكائنة ببولاق الدكرور، وقيام المتهمين بالحفر وفقا لما اكدته المتهمة الرابعة بوجود المقبرة الأثرية والكنز في هذا المكان.

العثور على حفرة بها مياه جوفية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ألقت القبض على 3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية وبرفقتهم سيدة أثناء التنقيب عن الآثار داخل مزرعة المتهم الأول.

وتبين من التحريات والمعاينة العثور على حفرة بداخلها مياه جوفية، وأدوات تستخدم في الحفر والتنقيب، وبحوزة السيدة كميات من البخور وبعض الأوراق المدون عليها عبارات غير مفهومة وطلاسم.

تم القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.