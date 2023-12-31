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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير المنتخب: استبعاد عبدالله السعيد ليس تقليلا منه ولايرجع لرغبته بالاعتزال دوليا

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول عن سر استبعاد عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز من قائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها في كوت ديفوار يناير 2024.

وقال محمد غرابة في تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "عبدالله السعيد لاعب كبير والجميع في منتخب مصر واتحاد الكرة يحمل له التقدير المناسب على ما قدمه ويقدمه للكرة المصرية".

وأضاف: "عدم اختيار عبدالله السعيد ليس تقليلا منه، واستبعاده ليس بسبب رغبته في الاستمرار في الاعتزال الدولي، ولا الاستبعاد فني، وبالفعل حدث تواصل معه وأنا تحدثت معه وهو أكد للجهاز الفني وروي فيتوريا أنه داعم لنا بشدة خلال المرحلة المقبلة وفى كأس الأمم الأفريقية.

وتابع:"في بعض الأوقات أي قائمة يتم اختيارها يكون من خلال الجهاز الفنى الذي يمتلك رؤية معينة بشأن اللاعبين واحتياجاته في البطولة ولكن هذا ليس تقليلا من اللاعب لأنه لاعب قدير".

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