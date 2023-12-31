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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل انطلاقها|استعدادات أصالة لحفل ليلة نجمات العرب.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لروتانا لايف على موقع إنستجرام، فيديو يرصد لحظات استعداد الفنانة أصالة لحفل ليلة نجمات العرب الذى ينطلق اليوم بمناسبة رأس السنة 2024.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

أعربت الفنانة السورية أصالة عن سعادتها بمشاركتها في حفل ليلة نجمات العرب الليلة، بمناسبة ليلة رأس السنة، في الرياض.

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وقالت أصالة، خلال لقائها مع قناة “روتانا”: “حابة فكرة الحفلة؛ لأني مش هغني من الأغاني بتاعتي كتير، وهغني أغاني بتتغنى مرة واحدة بالحياة”.

وأضافت: “هغني كمان للست وردة اللي بموت فيها، واخترنا مقطع لأغنية ليها هغنيها بشكل مختلف من الآخر للأول أنا وأسومة -أسماء لمنور- وفيه دويتوهات حلوة، هغني مع إليسا وهي هتغنيلي أغنية”.

وأردفت أصالة: “مبسوطة كتير، مثل الأولاد اللي بيروحوا الملاهي وبيلعبوا بالمراجيح، حيث الحفلة مثل المرجوحة، وأعتقد إن الحفلة دمها خفيف ومسلية وفيها فن كتير وأصوات حلوة وفنانين كبار والكل هيقدم أحلى ما عنده”.

واختتمت حديثها، قائلةً: “أول مرة بسافر وعندي حفيدة، جوجو حفيدتي هتقعد تشوفني”.

وتنظم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حفلا غنائيا يجمع 6 نجمات، أبرزهن أصالة نصري وأحلام الشامسي وإليسا وأنغام ونانسي عجرم وأسماء لمنور، على مسرح محمد عبده، اليوم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة أصالة نصري الجديدة التي تحمل اسم جنة الحب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتزامنا مع موسم أعياد الكريسماس. 

أغنية جنة الحب لـ أصالة نصري، من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، وألحان فايز السعيد. 

أحدث أعمال أصالة حفلات رأس السنة2024 حفل ليلة نجمات العرب ضمن فعاليات موسم الرياض أصالة جنة الحب

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