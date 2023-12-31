نجم الأهلي في لقطة رومانسية مع خطيبته |شاهد

شاركت سلمى صقر، خطيبة اللاعب مروان عطية نجم النادي الأهلي، متابعيها لقطتين من أحدث ظهور لها رفقة خطيبها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وبدت سلمى صقر بإطلالة محتشمة، مرتدية بالطو انيق باللون الزيتي، وظهر مروان مرتديا سويت شيرت اسود اللون، وظهر الثنائي في لقطة رومانسية وحب متبادل.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.