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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة مدينة السادات تتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى كلية التجارة.. صور

جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات

تفقدت الدكتوره شادن معاويه، رئيس جامعة مدينة السادات، يرافقها الدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعمال صب الخزان الأرضى بكلية التجارة.

وشارك في الجولة التفقدية الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد حيزه، المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، والدكتور عماد زكريا، أمين عام الجامعة، والمهندس أحمد السيسي، مدير عام الإدارة الهندسية، واللواء رامى منير عزيز، مدير المشروعات، وولاء عبد العظيم محمد، نيابة عن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كير للمقاولات والصيانة، والمهندس محمد خليل، والدكتور زكى الجوهرى، ومهندسى مكتب النيل الهندسى الإستشارى للجامعة.
 

جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات 


وأشادت معاويه بجودة التنفيذ وسرعة الآداء، وأوصت سيادتها بسرعة إنهاء كافة المرافق الخاصة بمشروع البنيه التحتيه لكلية التجارة لتعظيم الإستفاده من كافة مبانى الجامعة الجديدة.

كما تفقدت "معاويه" التشطيبات النهائية لإحدى بوابات الجامعة مؤكدة على ضرورة مراعاة تفاصيل الديكور والتشطيبات لتسير عليها باقى بوابات ومداخل الجامعة الجديدة.

ووجهت رئيس الجامعة، خلال الجولة، بأهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والإستفادة منها بالشكل الأمثل لخدمة الطلاب والعملية التعليمية، مؤكدة على الإلتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة.

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