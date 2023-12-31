بلماضي يستبعد منتخب الجزائر من قائمة المرشحين للتتويج بأمم إفريقيا

استبعد جمال بلماضي، المدير الفني المنتخب الجزائري لكرة القدم، فريقه من قائمة المرشحين للتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار.

وقال جمال بلماضي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: قبل التوجه لتوجو لخوض معسكر اعدادي يستمر حتى العاشر من الشهر المقبل: "في الغالب المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب هي تونس، والمغرب ومصر وكوت ديفوار والسنغال ونيجيريا".

يذكر أن منتخب الجزائر، الفائز باللقب عامي 1990 و2019، سيواجه بوركينا فاسو وموريتانيا يومي 20 و23 من الشهر المقبل لحساب الجولتين الثانية والثالثة من مباريات المجموعة الرابعة التي تقام مبارياتها بمدينة بواكي.