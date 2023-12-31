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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من ألبوم مكانك .. عمرو دياب يتصدر أنغامى بـ 5 أغنيات

صدى البلد

تصدر الهضبة عمرو دياب ،منصة أنغامى بـ 5 أغنيات من ألبومه الجديد “مكانك” والذى تم طرحه منذ أيام قليلة.

وأحتلت أغنية “مكانك” المرتبة الأولى ، وأغنية “بيوحشنا” المرتبة الثانية ، وأغنية “معرفش حد بالأسم ده" جاءت فى المرتبة الثالثة، وأغنية “سلامك وصلى" المرتبة الرابعة ، وأغنية “يا قمر” المرتبة الخامسة.

احتفل الفنان عمرو دياب فى دبى بمناسبة طرح البومه الجديد "مكانك" وذلك برفقة عدد من الأصدقاء والمقربين.

وظهر عمرو دياب مع أبو هشيمة وورجل الأعمال ياسر عبد المقصود، ورجل الأعمال محمد زكي، وذلك في دبي.

تصدر ألبوم مكانك للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي على مستوى الوطن العربي وذلك عقب طرحه بـ 24 ساعة .

عمرو دياب

كان الفنان عمرو دياب قد طرح على مدار اليوم ١٢ أغنية من ألبومه الجديد مكانك وهي كالتالي :
بيوحشنا من كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

سلامك وصلي كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي  توزيع احمد ابراهيم.
معرفش حد بالاسم ده، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم
ظبط مودها كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي 
واخدين راحتهم كلمات محمد البوغة ، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم.

مكانك كلمات تامر حسين ، لحن عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم .
ياقمر كلمات مصطفى حدوتة ، لحن عمرو دياب ، توزيع وسام عبد المنعم. 
لوحدنا كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.
الكلام ليك انت كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي.
ما تتعوضش بحد كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي.

مابتغيبش كلمات ولحن عزيز الشافعي ، توزيع أحمد ابراهيم. 
المعنويات مرتفعة كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.

الهضبة عمرو دياب تامر حسين محمد قماح معرفش حد بالاسم ده مصطفى حدوتة وسام عبد المنعم منصة أنغامي

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