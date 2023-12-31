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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة | كيم كاردشيان تحتفل مع عائلتها بالكريسماس

كيم كاردشيان واسرتها
كيم كاردشيان واسرتها

احتفلت عارضة الأزياء ونجمة تليفزيون الواقع الأمريكي "كيم كارديشيان" بالكريسماس في جلسة تصوير جديدة رفقة أسرتها، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتألقت كارديشيان فى صورة رفقة والدتها كريس جينر، وشقيقاتها، خلال احتفالهن، وعلقت عليها: "وقت الكريسْماس وكان لدينا وقت".

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من هى كيم كاردشيان

ولدت كيم كاردشيان في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها. 

الحياة العملية لـ كيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنها  ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، ورائدة أعمال. 

تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا عام 2013، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وأنجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخراً.

 

 

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