حمزة المثلوثي يخضع لتدريبات تأهيلية منفردة بالزمالك

خضع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة.

يأتي ذلك بعد تعرض حمزة المثلوثي للإصابة بشد في عضلة السمانة، مما أبعده عن التدريبات الجماعية للفريق ، وسيواصل اللاعب تدريباته التأهيلية بشكل منفرد على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي والتأكد من جاهزيته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في بطولتين وديتين أثناء معسكر الفريق الذي يقام في الإمارات يناير 2024.