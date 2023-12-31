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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك ينافس على ضم نجم الدوري التونسي في الانتقالات الشتوية

الزمالك
الزمالك

كشفت تقارير تونسية، عن وجود اهتمام من جانب نادي الزمالك، بضم مهاجم الإفريقي التونسي، "الجزائري طيب مزياني"، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقاً لموقع "Foot 24" التونسي: "تلقى مزياني اتصالات من بعض الوكلاء الذين أكدوا رغبة نادي الزمالك في الفوز بتوقيعه وذلك في حال نجاحه في رفع إيقاف القيد لدي القلعة البيضاء فى يناير".

وأوضح الموقع التونسي أن نادي مولودية الجزائر الجزائري ينافس الزمالك على ضم اللاعب وقدم عرضاً مغريا لمهاجم الإفريقي تبلغ قيمته 700 ألف دولار (حوالي 2.1 مليون دينار تونسي) في الموسم الواحد".

واختتم الموقع "أن الإفريقي التونسي يرغب في الاحتفاظ باللاعب حتى نهاية الموسم ثم البت في هذه العروض".

يذكر أن الطيب المزياني سبق ولعب لنادى بوردو الفرنسي، عام 2014، ووهافر الفرنسي عام 2017، ثم عاد لـ بوردو، ومنه الى الترجى فى العام 2018، ثم الى النجم الساحلى، ومنه الى أبها السعودى، قبل أن يستقر فى نادى الافريقى التونسي.

اللاعب يبلغ من العمر 27 عاما، وسجل حتى الان فى 10 مباريات شارك فيها مع فريقه، 3 أهداف فى مختلف البطولات.

 

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