استدعاء 5 لاعبين من الزمالك لمعسكر منتخب الشباب

تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء خمسة لاعبين من فريق النادي مواليد 2005، لمعسكر منتخب الشباب المفتوح المقرر انطلاقة غداً الاثنين 1 يناير 2024.

وجاءت الأسماء التي تم اختيارها من الزمالك كالتالي :

- حسن أبو المعاطي "ظهير أيسر" مواليد 2005.

- محمد إبراهيم "ظهير أيمن" مواليد 2005.

- أحمد مجدي "مدافع" مواليد 2005

- زياد محمد علي "مهاجم" مواليد 2006 .

- أحمد جمال "حارس مرمى" مواليد 2006 .

ومن المقرر أن ينتظم منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح بداية من غداً الاثنين 1 يناير 2024 وحتي الجمعة 5 من نفس الشهر، استعداداً لتصفيات أمم أفريقيا 2025 .