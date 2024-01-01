شاهد| هواوي M9 الكهربائية الجديدة

أعلنت شركة هواوي عن سياراتها الجديدة هواوي M9 الكهربائية، وتنتمي هواوي M9 الجديدة لفئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر هواوي M9 بالعديد من تكنولوجيات هواوي الترفيهية .

مواصفات هواوي M9 الكهربائية

- محرك هواوي M9 الكهربائية :

تحصل سيارة هواوي M9 الكهربائية علي قوتها من محركين كهربائيين ، ينتجوا قوة تصل الي 530 حصان، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 630 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

- مواصفات هواوي M9 الكهربائية :

تحتوي سيارة هواوي M9 الكهربائية علي العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة منها، واجهة أمامية بها أضواء LED ماتريكس، وبها شاشة واقع معزز عملاقة، وبها بروجكتر سينمائي يضئ من الأمام ليعرض على اقرب حائط أمام السيارة، وبها نظام صوتي فاخر، وتدعم مقاعد السيارة خدمات التهوية والتدفئة ، وبها 27 حساس .

مواصفات هواوي M9 الكهربائية

بالإضافة الي ان سيارة هواوي M9 الكهربائية تحتوي أيضا علي 3 شاشات بلوحة القيادة، الأولي مقاس 12.3 بوصه للعدادات، والثانية مقاس 15.6 بوصه لنظام الترفيه المركزي، والثالثة مقاس 16 بوصه، وبها شاشة ضخمة مقاس 75 بوصه على الزجاج الأمامي للملاحة، وتحتوي علي شاشات تابليت متعددة للمقاعد الخلفية .

- سعر هواوي M9 الكهربائية :

مواصفات هواوي M9 الكهربائية

ستابع سيارة هواوي M9 الكهربائية بسعر يصل الي 65 ألف دولار ، أي ما يعادل 243 ألف ريال سعودي .