رتوش بسيطة.. شوبير يعلن خبراً عاجلا عن صفقات الأهلي الشتوية

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن آخر المستجدات في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد ووسام أبو علي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدا الأهلي يسعي لتدعيم الخط الهجومي خلال الانتقالات الشتوية.

وقال شوبير في برنامجه "مع شوبير" إنه جرى اجتماع حاسم اليوم بين عدلي القيعي ممثل الأهلي ووليد دعبس رئيس مجلس إدارة مودرن فيوتشر، حيث تم التوصل إلى اتفاق تقريبي ومتبقي بعض الرتوش الأخيرة، ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة في وقت قريب.

وأكد شوبير أن عمر كمال عبد الواحد أعرب عن رغبته الكبيرة في اللعب للنادي الأهلي ورفض عروضًا من أندية أخرى، مؤكدًا أن الصفقة تقترب من الإعلان الرسمي.

تجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي كان يسعى للتعاقد مع عمر كمال ووسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق.