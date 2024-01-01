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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سلوى حجازي.. تفاصيل استهداف الكيان الصهيوني لها في سيناء

صدى البلد

يصادف في مثل هذا اليوم، 1 يناير 1933، ميلاد الإعلامية سلوى حجازي، التي تعرضت للاغتيال في سيناء على يد إسرائيل.

 

سلوى حجازي، الإعلامية المصرية التي جمعت بين الثقافة والجمال، والتي اشتهرت ببساطتها وتواضعها، استطاعت أن تكسب قلوب الكثيرين، خاصة قلوب الأطفال. للأسف، قامت إسرائيل باغتيالها بشكل مروع وصادم.

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سلوى حجازي

ولدت سلوى حجازي في 1 يناير 1933 في بورسعيد، ونقلت بين المحافظات المصرية بسبب عمل والدها في السلك القضائي، درست في مدرسة الليسيه الفرنسية، وكانت من أوائل الخريجين. تزوجت من القاضي محمود شريف، رئيس المحكمة بمكتب المدعي العام الاشتراكي، وأنجبت منه أربعة أبناء.

سلوى حجازي

قدمت سلوى حجازي العديد من البرامج الرائعة، خاصة برامج الأطفال مثل برنامج "عصافير الجنة" الذي حقق شهرة واسعة.

 بدأت حياتها المهنية في إذاعة الرياض، ثم انتقلت لتصبح مذيعة تتحدث بالفرنسية في بداية إرسال التلفزيون المصري في عام 1960. 

أجرت العديد من المقابلات مع كبار نجوم الزمن الجميل مثل أم كلثوم ونجاة الصغيرة، وقدمت العديد من البرامج التلفزيونية الناجحة مثل "العالم يغني" و"شريط تسجيل" و"الفن والحياة".

تميزت سلوى حجازي أيضًا في مجال الأدب، حيث تم تكريمها من قبل أكاديمية الشعر الفرنسية وحصلت على الميدالية الذهبية في عام 1964 وفازت بالميدالية الذهبية في مسابقة الشعر الفرنسي الدولية في عام 1965.

سلوى حجازي

اغتيال سلوى حجازي

في 21 فبراير 1973، تعرضت سلوى حجازي للاستهداف من قبل الطيران الإسرائيلي أثناء عودتها من ليبيا إلى مطار القاهرة الدولي عبر مطار بني غازي. 

تعرضت الطائرة لعاصفة رملية ودخلت المجال الجوي لسيناء عن طريق الخطأ، وتم إسقاطها بواسطة طائرتين إسرائيليتين من نوع فانتوم في صحراء سيناء  وراح ضحية الحادث الإرهابي الغاشم 108.

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