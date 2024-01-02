مساعد وزير التموين يزف بشرى سارة للمواطنين.. ويؤكد: الدولة تدخلت للتصدي لمن يتاجرون بقوت المواطن.. أبرز التصريحات

حل الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

قوت الشعب.. بشرى سارة من التموين بخصوص الأسعار |فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم واردات مصر من الغذاء والمحاصيل الزراعية يصل إلى 18 مليار دولار.

وأضاف: "كل السلع الاستراتيجية الـ7 لدينا عجز فيها باستثناء الأرز"، موضحا أن "الدولة لديها التزام بتكوين احتياطي استراتيجي من السلع الـ7 الاستراتيجية"، مشيرا إلى أن "الدولة لديها الحق في مراقبة الإنتاج والأسواق من خلال التدخل بإجراءات اقتصادية"، مضيفا: "الدولة ألزمت الشركات المنتجة بوضع حد أقصى لسعر السلع الاستراتيجية".

التموين: تداول السكر في البورصة المصرية للسلع بداية من أغسطس

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة المصرية للسلع تعمل في أكثر من منتج مثل القمح والذرة الصفراء والردة والصويا.

وأضاف “عشماوي”،: "سيتم بداية من شهر أغسطس 2024 تداول السكر في البورصة المصرية للسلع من خلال 208 شركات"، متابعا: "كل شركة تطرح كمياتها من السكر على منصة البورصة المصرية بجد أقصى 200 طن"، موضحا "تداول أكثر من 180 ألف طن سكر بالبورصة السلعية بسعر 24 جنيه للكيلو".



التموين: السكر متوفر بمنافذ الوزارة وسعر الكيلو 27 جنيها.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين وظيفتها الأساسية توفير السلع للمواطن.

وأضاف “عشماوي”،: "الوزارة تدخلت في أزمة السلع وطرحت أطنان كبيرة من السكر، والحكومة أيضا قامت بدورها في أزمة السكر"، موضحا: "وزارة التموين قامت بزيادة الضخ للسكر لتوفير احتياجات السوق استعداد لشهر رمضان"، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعات وزيادات عالمية في أسعار السكر، لكن الدولة وفرت السكر على مستوى منافذ الجمهورية.. والدولة وفرت السكر في كافة المنافذ الخاصة بمبادرة الحكومة، كما أن كل مؤسسات الدولة تدخلت لضبط الأسعار في السوق من خلال إجراءات قانونية.

إجراءات اقتصادية| التموين: الدولة تدخلت للتصدي لمن يتاجرون بقوت المواطن

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل مؤسسات الدولة تدخلت لضبط الأسعار في الأسواق من خلال إجراءات اقتصادية.

وأضاف “عشماوي”، "هناك سياسات تسعيرية كثيرة مثل الجبرية والاسترشادية والحدية"، متابعا: "التسعيرة الجبرية موجودة في الخبز حتى الآن من أجل المواطن"، مؤكدا أن الدولة تدخلت للتصدي لمن يتاجرون بقوت المصريين".



التموين: غلق وحبس أي تاجر يبيع السلع بأكثر من ثمنها المحدد.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تدخلت عندما خرج السوق عن انضباطه.

وأضاف “عشماوي”، أن "المضاربات السعرية على الدولار تسببت في خروج السوق عن انضباطه"، متابعا: "في ظل الأزمات بالأسواق بعض التجار صنعوا ثروات"، مشيرا إلى أنه "في أسبوع واحد حررنا 27 محضرا ضد شركات تحايلت وتلاعبت في أسعار السلع وسلع أخرى"، معقبا: "أي شركة ستحصل على السكر من البورصة السلعية مطالبة ببيعه بـ27 جنيها".



التموين: الدولة ألزمت الشركات المنتجة بوضع حد أقصى لسعر السلع الاستراتيجية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا برقم 5000 ينص على تحديد 7 أنواع من السلع الاستراتيجية.



مساعد وزير التموين يكشف سر ارتباط سعر الفائدة بقيمة الذهب.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن انخفاض أسعار الفائدة يجعل المواطن يذهب لادخار المعدن الأصفر.



