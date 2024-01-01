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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| تفاصيل قضية تهديد عشيق بإفشاء صور لحبيبته.. وأخرى عن فساد بجهاز مكافحة التهرب الضريبي

صدى البلد

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها ما يلي:


سرق منه 2 مليون جنيه .. موعد محاكمة مدير أعمال حلمي بكر

حددت جهات التحقيق بالجيزة جلسة 8 يناير الجارى أولي جلسات محاكمة ن .أ مدير أعمال الموسيقار حلمي بكربتهمة الاستيلاء منه علي 2 مليون جنيه.


 

قرار من المحكمة بشأن شخص سرق مبالغ مالية من ماكينة فوري بالبساتين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها ببراءة عمر أ. من تهمة سرقة مبالغ مالية من ماكينة فوري محل بقالة في البساتين


 

حاجات مخلة| تفاصيل قضية تهديد عشيق بإفشاء صور عـ.ارية لحبيبته

اتهمت فتاة تدعي "منة. س" في بلاغ رسمي بمديرية أمن القاهرة، طالبا كانت تربطها علاقة عاطفية به تحصل خلالها على صور عـ.ارية لها، وعلي إثرها قام بتهديدها عبر تطبيق "الواتس اب" إما بدفع مبلغ مالي أو نشر تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها لأهلها.

 

أمن الدول العليا تحيل قضية فساد بجهاز مكافحة التهرب الضريبي للجنايات

أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدول العليا، مأمور ضرائب بقطاع مكافحة التهرب الضريبي، ومالك مكتب Acts للاستادات المالية والضريبية، لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بتقديم وتقاضي رشاوي مالية.

 

أشرف بيجلها من شباك المطبخ| اعترافات المتهم بقـ تل عشيق زوجته: ضبتطهم في وضع مخل

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل شاب في حدائق المعادي، أنه كانت تربطه علاقة آثمة مع زوجة المتهم الأول الذي أجبر زوجته على استدراجه بعد اكتشافه خيانتها له لتخلص منه.

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