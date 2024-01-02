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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على أسباب اختيار العاصمة الإدارية لإقامة معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

صدى البلد

أكد محمد خالد غرابة مدير منتخب مصر، أن معسكر منتخب مصر سينطلق اليوم على ملعب العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية توافر مع اتحاد الكرة من أجل استضافة المعسكر، وقمنا بزيارة للملاعب مع المدير الفني والجهازين الإداري والطبي، وتم الاستقرار على مكان الإقامة والملاعب وكل التفاصيل. 

 

وقال غرابة عبر بوكس تو بوكس: "نتمنى تحقيق حلم الجماهير المصرية في كأس الأمم، واختيار العاصمة الإدارية لأنه متوافر فيه كل شئ، والملعب هناك رائع للغاية، والمنتخب المصري سيكون أول فريق يتدرب عليه، وقمنا بتجهيز كل الأمور للاستعداد بشكل جيد للبطولة".

 

وأضاف: "منتخب مصر سيواجه تنزانيا يوم 7 يناير في السادسة مساءً، بعدها سنمنح اللاعبين راحة سلبية، قبل السفر لكوت ديفوار يوم 9 يناير بطائرة خاصة في الثالثة عصرًا".

 

وواصل: "بنسبة 85% كل اللاعبين المحترفين يصلون غدًا إلى معسكر منتخب مصر، ومحمد صلاح قد يصل يوم الثلاثاء أو الاربعاء".

 

وزاد: "هناك تطور واضح في صفوف منتخب مصر، والروح جيدة للاعبين، وهناك حالة حماس شديدة، ونتمنى التوفيق لمنتخب مصر، ونتمنى دعم الجمهور والاعلام، وننسى جميع الأمور الآخرى".

 

وأكد: "عبدالله السعيد لاعب كبير، ووجوده في منتخب مصر من عدمه لا يقلل منه مطلقا، فهو لاعب كبير وقدم الكثير".

 

وأشار إلى أن فيتوريا طلب تأجيل بعض المباريات من أجل تجهيز اللاعبين الدوليين ونشكر الرابطة واتحاد الكرة على الاستجابة لمطالب الجهاز الفني لمنتخب مصر، وكل اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنتخب بحالة جيدة ولا يوجد اي لاعب مصاب وإمام عاشور جاهز تمامًا للتواجد في معسكر منتخب مصر.

 

وأوضح، أنه يعمل لصالح منتخب مصر فقط، ونجاحه في منصب مدير المنتخب من أجل الكثيرين، لأنه يحمل على عاتقه طموحات وأحلام جماهير الكرة المصرية، والمنظومة بالكامل مترابطة بدءا من حازم إمام مرورا بروي فيتوريا وباقي أفراد الجهاز الفني ونتمنى تحقيق النجاح في المرحلة المقبلة والتتويج بامم افريقيا والصعود لكاس العالم.

 

وأتم: "ياسر إبراهيم لاعب جيد واستبعاده رؤية فنية لفيتوريا الذي لديه أولويات معينة، وهو صاحب الحق في الاختيارات، ويجب أن ننسى كل ذلك وان نركز في المرحلة المقبلة فقط وان نحظى بدعم كبير".

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