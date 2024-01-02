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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل الانضمام لمنتخب مصر.. صلاح يتألق مع ليفربول أمام نيوكاسل بالبريميرليج

محمد صلاح
محمد صلاح

عزز فريق ليفربول صدارته لجدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه المثير على ضيفه نيوكاسل بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر البريميرليج.

محمد صلاح يواصل تألقه في الدوري الإنجليزي

وواصل النجم المصري محمد صلاح تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي، ومع فريقه ليفربول، ليقوده لتحقيق هذا الانتصار الثمين، بعدما سجل "مو" هدفين، وقام بصناعة هدف آخر لزميله كودي جاكبو، وذلك في مباراته الأخيرة مع الريدز قبل الانضمام لصفوف منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري.

وكان بإمكان محمد صلاح تسجيل هدف ثالث في لقاء اليوم، ليوقع على "هاتريك"، ولكنه أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 22 من الشوط الأول، تصدى لها حارس نيوكاسل مارتين دوبرافكا.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، إلا أن الشوط الثاني شهد تسجيل ستة أهداف على المرميين، بواقع أربعة أهداف لليفربول، وهدفين لنيوكاسل.

سجل رباعية الريدز، محمد صلاح "هدفين" في الدقيقتين 49 و86 من ضربة جزاء، وكورتيس جونز في الدقيقة 74، وكودي جاكبو في الدقيقة 78، فيما أحرز هدفي نيوكاسل ألكسندر إيزاك في الدقيقة 54، وستيف بوتمان في الدقيقة 81.

الفوز المثير رفع رصيد ليفربول إلى 45 نقطة في صدارة جدول الدوري، ليوسع الفارق مع أستون فيلا الوصيف إلى 3 نقاط، و5 نقاط مع كل من مانشستر سيتي وأرسنال صاحبي المركزين الثالث والرابع، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز التاسع.

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