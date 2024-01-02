الجمهورية: جهود الدولة لا تتوقف لتحسين مستوى المعيشة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين

ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن جهود الدولة المصرية لا تتوقف من أجل تحسين مستوى المعيشة وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأضافت الصحيفة - في افتتتاحية عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، بعنوان (تخفيف الأعباء عن المواطنين) - أنه في هذا الإطار تأتي جهود وزارة المالية واهتمامها بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات..وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة، تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها من تأثيرات مباشرة على اقتصادات العالم.

وتابعت أن حرص الدولة المصرية على تحسين حياة المواطنين وتوفير كافة السلع وزيادة منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة؛ لتلبية كافة الاحتياجات، وتشديد الحملات على الأسواق؛ للتأكد من توفير السلع وبأسعار مناسبة..يؤكد أن المواطن البسيط في مقدمة الاهتمامات، وأن الأولوية دائما لتلبية الاحتياجات.

زيادة الحد الأدنى للأجـور

وأشارت إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجـور وتحسين المعاشات تأتي من أولويات الإجراءات التي تتخذها الدولة للارتقاء بمستوى المعيشة، بالإضافة إلى توفير حياة كريمة للجميع، مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة).