حب الولاء والانتماء للوطن.. ندوات لحماية الطفل بالأقصر

قامت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز ومدينة الطود جنوب الاقصر بتنظيم سلسلة ندوات ولقاءات توعويه خلال شهر ديسمبر بعنوان " حب الولاء والانتماء للوطن ،بالمشاركة مع مكتبة مصر العامة ، ومبادرة أطفالنا مستقبلنا ، ومخاطر الالعاب الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني والتي أقيمت بمدرسة الطود الإبتدائية ، ومدرسة المستقبل الدولية بالطود ،وعلي هامش سلسلة الندوات اقامة ورش تلوين وصلصال ورسم على الوجه، مسرح عرائس وممارسة الأطفال العاب البالونات والكور، ومسابقات ثقافية ومعلومات عامه وقراءة.



شارك في الندوات ممثلى إدارة الطود التعليمية، الأزهر والكنيسة و هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ، أعضاء الوحدة بمدينة الطود.

يأتى ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة ايمان السبكى مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية ، وتعليمات الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة ومديرية التربية والتعليم وممثلي رجال الدين الاسلامي والمسيحي، بإشراف نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل.

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