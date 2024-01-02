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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

حب الولاء والانتماء للوطن.. ندوات لحماية الطفل بالأقصر

صدى البلد

قامت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز ومدينة الطود جنوب الاقصر  بتنظيم سلسلة ندوات ولقاءات توعويه خلال شهر ديسمبر بعنوان " حب الولاء والانتماء للوطن ،بالمشاركة مع مكتبة مصر العامة ، ومبادرة أطفالنا مستقبلنا ، ومخاطر الالعاب الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني  والتي أقيمت بمدرسة الطود الإبتدائية ، ومدرسة المستقبل الدولية بالطود ،وعلي هامش سلسلة الندوات اقامة ورش تلوين  وصلصال ورسم على الوجه، مسرح عرائس وممارسة الأطفال العاب البالونات والكور، ومسابقات ثقافية ومعلومات عامه وقراءة.

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شارك في الندوات ممثلى إدارة الطود التعليمية،  الأزهر والكنيسة و هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ، أعضاء الوحدة بمدينة الطود.

يأتى ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة ايمان السبكى مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية ، وتعليمات الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بالتنسيق مع  مكتبة مصر العامة ومديرية التربية والتعليم وممثلي رجال الدين الاسلامي والمسيحي، بإشراف نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل.

 

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الأقصر الدين الاسلامى والمسيحي الدين الإسلامي الدكتور محمد محمود الوحدة العامة لحماية الطفل الولاء والانتماء للوطن حماية الطفل

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