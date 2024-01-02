ننشر الصور الأولى لبدء امتحانات نصف العام بمدارس القاهرة .. اليوم

انتظمت اليوم امتحانات نصف العام 2024 في مدارس محافظة القاهرة لطلاب وطالبات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في مدارس محافظة القاهرة .

وحصل موقع صدى البلد على اول صور من داخل لجان امتحانات نصف العام 2024 التي بدأت في مدارس محافظة القاهرة اليوم.

وتستمر امتحانات نصف العام 2024 لطلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي بمحافظة القاهرة من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 10 يناير 2024 .

كما يؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية أو الصف الثالث الإعدادي في مدارس محافظة القاهرة ، امتحان مواد المستوى الرفيع يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ( 2 ، 3 يناير ) .

ومن المقرر أن يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لطلاب النقل الإعدادي وما يعادله (المهنية ، والرياضية ، الصم ، المكفوفين) من الثلاثاء ٩ يناير حتى الاثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ .

في حين يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية ( العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) من الاربعاء ١٧ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

أما جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لطلاب النقل للتعليم الثانوي فيبدأ من الأحد ١٤ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة، لطلاب النقل للتعليم الفنى من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأحد ٢٤ يناير ٢٠٢٤

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم ، قبل أيام من انطلاق امتحانات نصف العام 2024 .

وشملت التعليمات العاجلة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :

تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.

مراعاة إجازات وأعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل.

عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.

التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها.

وضع ضوابط معلنة في توزيع المعلمين الجدد وفقا لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي.

سرعة إرسال كافة الالتماسات التي تسلمتها المديريات من المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات المسابقة 30 ألف معلم تمهيدًا لتنظيم التواصل معهم والرد على هذه الالتماسات.

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024