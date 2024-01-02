بسبب إسرائيل.. تصريحات صادمة لملكة جمال العراق السابقة تثير غضبا عالميًا |صور

أثارت سارة عيدان، ملكة جمال العراق السابقة، وعارضة الأزياء والموسيقية العراقية الأمريكية، من جديد، حالة كبيرة من الغضب عالميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موقفها من إسرائيل.

نشرت سارة عيدان مجموعة من الصور ظهرت فيها وهي ترتدي زيًا عسكريًا بينما تلتقي مع جنود جيش الاحـ تلال الإسرائيلي في مستوطنة “كفار عزة” جنوب فلسطين المحتلة وعلى بعد حوالي 5 كيلومترات إلى الشرق من قطاع غزة.

وعلقت ملكة جمال العراق السابقة على الصور، قائلة: “قمت بزيارة كفار عزة، المكان الذي أدى فيه الرعب المفجع الذي خلفه تسلل حماس إلى مذبحة راح ضحيتها عائلات إسرائيلية بريئة في منازلها”.

غزة اليوم

تابعت “العيدان” ذات المواقف المثيرة للغضب خاصة من العراقيين: “على بعد ميل واحد فقط من غزة، شهدنا قيام القبة الحديدية باعتراض الصواريخ التي أطلقتها حماس".

وواصلت تعليقها الصادم: "حضرت زيي القديم من العراق لأكون مستعدة نفسياً، لكنني مازلت مصدومة وعجزت عن التعبير، لم يسبق لي أن رأيت في حياتي، حتى في ظل إرهاب داعش، مثل هذه الوحشية".

يذكر أنه على الرغم من أن “سارة العيدان” ناشطة في حقوق الإنسان فإنها أثارت الجدل عام 2017 أثناء الاستعدادات لمسابقة ملكة جمال العالم بلاس فيغاس بعدما نشرت صورة لها تجمعها بملكة جمال إسرائيل “عدار جاندلزمان”.

تصريحات مثيرة للغضب

وفي وقت سابق، صرحت الموسيقية العراقية الأمريكية في مقابلة أجرتها مع القناة 12 الإسرائيلية بإن زيارتها لإسرائيل تهدف إلى إظهار “الحقيقة” حسب زعمها لمتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما حدث في 7 أكتوبر، والذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف، وغالبيتهم من العراقيين، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولفتت المرشحة لتمثيل الدائرة الثلاثين للكونجرس في كاليفورنيا إلى شعورها بـ “الغثيان” عند سماعها طلاباً في الجامعات الأميركية يقولون إن هجوم حماس كان بمثابة عمل من أعمال الدفاع عن النفس.

يذكر أنه يشغل المقعد الحالي الذي تترشح له عيدان في الكونغرس، النائب الديمقراطي آدم شيف، وهو من المدافعين عن إسرائيل ويعتزم التنازل عن المقعد للترشح لمجلس الشيوخ الأميركي في عام 2024.



مواقف سارة العيدان

وترى سارة العيدان أن من أكبر المشاكل التي يعاني أهالي قطاع غزة منها حاليا هو عدم استطاعتهم الخروج للعمل في إسرائيل من أجل كسب العيش، مشيرة إلى أن الحرب التي اندلعت في الـ7 من أكتوبر أثرت على الوضع الاقتصادي لأهالي قطاع غزة الذين تدمرت حياتهم حيث لا يستطيعون العمل في الوقت الحالي.

ووصفت ملكة جمال العراق السابقة، حركة حماس بـ “الإرها بية”، قائلة إن العرب يرون حركة حماس حركة مقاومة "لكنها ليست كذلك"، حيث تعتقد أن حماس هي من دمرت الفلسطينيين والجميع وليس إسرائيل حسب تعبيرها.

واتهمت سارة كل المؤيدين لحركة حماس بأنهم داعمين للإرهاب، داعية إلى رؤية الواقع الصحيح حيث يتم إنشاء دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية تمتلك كل واحدة منهما اقتصاد خاص بها.

وتقول سارة إن كل جزء في زيها العسكري رأى الكثير بداية من حذائها الذي كان شاهدًا على الحرب والانفجارات والدمار في العراق، مع إيمانها بأن ما حدث في العراق هو نفسه ما يحدث في غزة، باعتبار أن العدو واحد في البلدين بالنسبة لها وأن من يقتل الناس في غزة هو نفسه من تسبب في الحرب بالعراق.