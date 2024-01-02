البعثة الأممية لحقوق الإنسان: نستنكر الاعتقالات التعسفية للاحتـلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنه يستنكر تبرير أي اعتقالات تعسفية ينفذها الاحتـلال بحق الفلسطينيين.



وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان خلال تصريحات لـ القاهرة الإخبارية، أن الاتفاقات الدولية حفظت حقوق المعتقلين إلا أن لاحتـ ـلال انتـ ـهك المواثيق الأممية، متابعًا أن محكمة العدل الدولية بدأت عملها بشأن التحقيق في الجـ ـرائم الإسرائيلية.



وأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان إلى أن الفترة المقبلة سيتم تقديم دعاوى كثيرة أمام المحاكم الدولية بشأن الانتـ ـهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.