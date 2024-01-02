الوكرة القطري يصدم لاعب الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، حقيقة إنتقال أحمد عبدالقادر لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي الدوري القطري.

وقال هاني حتحوت عبر حسابه علي فيسبوك: "تم التواصل مع مسئولين في نادي الوكرة القطري والنادي الأهلي، وكلاهما نفى وجود اهتمام بضم أحمد عبدالقادر في انتقالات يناير المقبلة.

وأضاف هاني حتحوت: "قد يكون هناك جديد في الفترة المقبلة، وتكون هناك مناقشات أخرى جانبية لتحديد موقف اللاعب من الرحيل أو البقاء".

وكانت قد أفادت تقارير في الفترة الماضية ، أن الوكرة القطري أتفق مع مسئولي الأهلي علي ضم اللاعب علي سبيل الإعارة بعد موافقة السويسري مارسيل كولر مدرب الأحمر.

