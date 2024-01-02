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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء 2024

كيفية سداد فاتورة
كيفية سداد فاتورة الكهرباء

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، خدمة معرفة كيفية سداد فاتورة الكهرباء 2024، من خلال الدخول الي موقع وزارة الكهرباء، ومعرفة الاستهلاك الشهري للكهرباء وسداد الفاتورة.

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء 2024

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء

 

كيفية سداد فاتورة الكهرباء 2024


يتم سداد فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر لأصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية، من خلال منافذ ماكينات التحصيل الإلكترونية على مستوى المحافظات بمكاتب البريد والطرق الاتية:-

  1. - ممكن
  2.  - ضامن
  3.  - البنك الزراعي
  4.   - مصاري
  5.  - Be
  6. - أمان 
  7. - وقتي
  8.  - تمام
  9.  - سداد

دفع فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني

تحصيل فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول علي موقع وزارة الكهرباء واتباع الاتي،-

  1. اختيار قسم الخدمات
  2.  اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء
  3.  اختيار تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن
  4. إدخال بيانات الاسم ورقم العداد الـ 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء
  5. اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء
  6. انتظار نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء
  7. اختيار طرق السداد المختلفة

دفع فاتورة كهرباء 2024


من خلال دفع فاتورة كهرباء بالطرق التالية:-

  1. 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.
  2. الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).
  3. 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي)
  4.  120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.
  5.  12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store -  Play Store)
  6. مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)
  7. تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .
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