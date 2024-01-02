يقدم موقع صدى البلد الإخباري، خدمة معرفة كيفية سداد فاتورة الكهرباء 2024، من خلال الدخول الي موقع وزارة الكهرباء، ومعرفة الاستهلاك الشهري للكهرباء وسداد الفاتورة.

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء 2024

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء

كيفية سداد فاتورة الكهرباء 2024



يتم سداد فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر لأصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية، من خلال منافذ ماكينات التحصيل الإلكترونية على مستوى المحافظات بمكاتب البريد والطرق الاتية:-

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دفع فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني

تحصيل فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول علي موقع وزارة الكهرباء واتباع الاتي،-

اختيار قسم الخدمات اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء اختيار تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن إدخال بيانات الاسم ورقم العداد الـ 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء انتظار نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء اختيار طرق السداد المختلفة

دفع فاتورة كهرباء 2024



من خلال دفع فاتورة كهرباء بالطرق التالية:-