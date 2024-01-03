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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس مياه الفيوم يعقد اجتماعا لمناقشة مشروعات حياة كريمة

المهندس محمد عبد
المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الفيوم اثناء اللقاء

 

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس  مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الالمهندس محمد عبد الجليل النجارصحي بالفيوم ، اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خزان ورافع مياه يادم غالب بمركز اطسا ، ومشروع إنشاء خزان ورافع مياه كحك بمركز يوسف الصديق

بحضور  الدكتور حاتم فاضل  والدكتورة ميسره فاضل من مكتب الدراسات والتصميمات العمرانيه استشاري المالك (شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم) عن مشروعات المبادره الرئاسيه حياه كريمه   المهندسه عفاف فكري مدير الادارة العامة للمشروعات والمهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه ، وممثلين عن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات

وأوضح المهندس محمد النجار ان الشركة بصدد انهاء الاعمال المطلوبه المشروعين وبصدد بدء عمل ملء تجريبي للخزانين تمهيداً لبدء التشغيل ودخولها حيز الخدمة لحل مشكلات ضعف الضغوط بالشبكة بكلا المركزين وحصول المواطنين على خدمة مياه الشرب بالشكل الجيد لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين بسكان القرى المحرومة والاكثر احتياجاََ والارتقاء بمستوى معيشتهم وهو الهدف المراد تحقيقه من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

 

 

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