لو الكهرباء قطعت أكتر من ساعتين .. اشتكي الشركة بهذه الخطوات

حدّدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مدة تخفيف الأحمال بساعتين تبدأ من 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً، لتكون ساعات الانقطاع بالنهار فقط بدلًا من تخفيف الأحمال ليلاً.



وقال مصدر مسئول إنه فى حالة زيادة فترة الانقطاع عن ساعتين أو فى غير الأوقات التى أعلنها مجلس الوزراء يمكن للمشترك التقدّم بشكوى ضد شركة الكهرباء التابع لها .

ونشر جهاز مرفق الكهرباء حماية المستهلك على صفحته الرسمية على فيس بوك خطوات التقدم بشكوى للجهاز في عدة حالات مهنها انقطاع الكهرباء .

خطوات التقدم بشكوى لجهاز مرفق الكهرباء

فيما يلي خطوات التقدم بشكوى للجهاز عبر المنصات الشرعية المتاحة من خلال عدة خطوات:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لجهاز مرفق الكهرباء

2- اختيار إرسال شكوى.

3- فور الدخول ستظهر صفحة أخرى، دوّن عليها نموذج شكوى مقدمة إلى الجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ضد شركات توزيع الكهرباء.

4- يتطلب منك إدخال عدد من المعلومات ومنها اسم المنتفع، الرقم القومي.

5- من ضمن البيانات المطلوبة تحديد نوع الشكوى والمتمثلة في واحدة من الشكاوى التالية:

6- زيادة كبيرة في قيمة فاتورة الكهرباء.

7- عدم توصيل التيار الكهربي.

8- انقطاع مستمر في التيار الكهربي.

9- انقطاع غير مستمر في التيار الكهربي.

10- عدم انتظام في قيمة الجهد الكهربي.

11- عدم الانتظام في قراءة عداد الاستهلاك. الطاقة الكهربية.

12- أعطال فنية في عداد استهلاك الطاقة الكهربائية.

13- عدم انتظام في إرسال فواتير الكهرباء الشهرية

يذكر أن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس بوزير البترول والكهرباء أعلن عن قصر مدة تخفيف الأحمال على ساعات النهار فقط لتبدأ من الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساء وذلك استجابة لمطالب المواطنين ونواب مجلس الشعب بسبب امتحانات نصف العام.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد استعدت لفصل الشتاء بصيانة المهمات الكهربائية والكابلات والأكشاك لمنع انقطاع التيار نتيجة الأعطال وإذا حدث عطل تتوجّه فرق الطوارئ على الفور لمكان العطل وإصلاحه بأسرع وقت.

يذكر أنه تم على مدار السنوات الماضية تطوير شبكتى النقل والتوزيع حيث تم تطوير شبكة التوزيع بتكلفة وصلت إلى 22 مليار جنيه .