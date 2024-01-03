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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الزلزال المدمر.. الصين تعلن موقفها بشأن مساعدة اليابان

زلزال اليابان
زلزال اليابان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، استعداد بكين لتقديم المساعدة اللازمة لليابان بشأن الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في يوم رأس السنة الجديدة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الوزارة، وانج وينبين، في مؤتمر صحفي منتظم، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات صينية ضمن ضحايا الزلزال.

وأكدت السلطات اليابانية 62 حالة وفاة حتى الآن، ما يجعله الزلزال الأكثر دموية في اليابان منذ عام 2016 على الأقل.

وقال مسئول في مقاطعة إيشيكاوا طالبا عدم ذكر اسمه إن الحصيلة بلغت 62 ضحية وأكثر من 300 جريح بينهم 20 إصابة بالغة.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا.

وتعيش اليابان في حذر، حيث يتوقع العلماء، أنه من الممكن أن يكون الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية، الاثنين، أدى إلى تحرك الأرض في منطقة نوتو القريبة من مركز الزلزال، لمسافة 1.3 متر إلى الغرب.

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