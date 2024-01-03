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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عرض فيلم "الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك" على "الوثائقية".. يناير

فيلم الفخ.. قبل أن
فيلم الفخ.. قبل أن يجندوا صغارك

أعلنت قناة "الوثائقية" إنتاجها وعرضها- خلال يناير عن الفيلم الوثائقي "الفخ.. قبل أن يجندوا صغارك"، وهو وثائقي مستوحى من قصة حقيقية لاستقطاب الجماعات التكفيرية للشباب، والعمل على تغيير أفكارهم المعتدلة إلى أخرى متطرفة.

يسلط الفيلم الضوء على طرق تواصل الجماعات التكفيرية مع الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، موضحًا الأسلوب الذي يتم به الإيقاع بالشباب للتأثير فيهم، وتجنيدهم ضمن صفوفها.
يرصد الوثائقي أيضًا دور مؤسسات الدولة والأزهر الشريف في محاربة الجماعات التكفيرية، مشيرًا إلى الجهود التوعوية التي تبذلها المؤسسات الدينية من أجل الحفاظ على أبناء الوطن من خطر الاستقطاب من أي جماعات خارجية.

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قناة الوثائقية 

أعلنت قناة الوثائقية المصرية عن عرض مجموعة من الأفلام المميزة خلال الشهر الجاري ، حيث أن كل فيلم سيدور حول قصة مختلفة ، وتنقسم العروض بين ما يعرض لأول مرة والذى سيعرض على أجزاء أو سبق عرضه فى أجزاء سابقة ، وسنرصد لكم أبرز الأعمال من خلال السطور القادمة.

ومن أبرز الأفلام التى قد أعلنت قناة الوثائقية عن عرضها، خلال شهر نوفمبر الماضى، هو الفيلم الوثائقي "مقتل إسكوبار"، والذي يوثق  في أجواء مليئة من الإثارة والتشويق .

وهو يدور حول مهمة اغتيال شخصية "بابلو إسكوبار"،وهو من أحد أشهر زعماء عصابات المخدرات في العالم، وهي المهمة التي بدأ التحضير لها منذ العام 1989، وتم تنفيذها بعد أربع سنوات في العام 1993.

ويعرض الفيلم، الذي يتكون من جزأين، مشاهد حقيقية تظهر لأول مرة قبل تنفيذ المهمة، وفي أثنائها وبعدها، كما يقدم مقابلات خاصة مع أطراف متنوعة ذات صلة بالقضية التي حازت اهتمام وسائل الإعلام العالمية في ذلك الوقت.

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