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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث الذكرى الثالثة للثورة

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف الفاهرة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث الذكري الثالثة للثورة" لجلسة 19 فبراير للمرافعة.

 

كانت النيابة العامة أسندت للمتهم وآخرين، سبق الحكم عليهم عددًا من الاتهامات بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

 

كانت جهات التحقيق أسندت إلى المتهم وآخرين، سبق الحكم عليهم عددا من الاتهامات من بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والاتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

أحداث الذكري الثالثة للثورة المستشار محمد السعيد الشربيني التجمهر واستعراض القوة مركز الاصلاح والتأهيل الذكرى الثالثة للثورة

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