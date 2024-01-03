تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث الذكرى الثالثة للثورة

قررت الدائرة الأولى، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف الفاهرة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث الذكري الثالثة للثورة" لجلسة 19 فبراير للمرافعة.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهم وآخرين، سبق الحكم عليهم عددًا من الاتهامات بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

كانت جهات التحقيق أسندت إلى المتهم وآخرين، سبق الحكم عليهم عددا من الاتهامات من بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والاتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.