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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صراخ وارتجاف العجائز.. فلسطينية تحكي مأساة ما حدث في دارها بغزة.. فيديو

صدى البلد

لم يسلم الإنسان ولا الشجر ولا الحجر من التصعيدات الغاشمة والإبادية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خاصًة. 

 

في مقطع فيديو مأساوي، ظهرت سيدات عجائز وبينهم أطفال يصرخون ويرتجفون وبيكون من هول ما رأوه وما فقدوه. 

 

قالت سيدة فلسطينية عجوز في مقطع الفيديو: “قتل ونا ، 300 نفر كانوا في الدار حرام عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل”. 

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

إدخال 90 شاحنة مساعدات من معبر رفح للفلسطينيين فى قطاع غزة

حصاد دار الإفتاء المصرية 2023: احتفاء إعلامي كبير بالاهتمام بقضية فلسطين

غزة اليوم

قال مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة يجب أن يتم تقليصه طالما تم تجميد مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وفقا لما ذكره موقع "والا" العبري.

 

ووفقًا لرأيهم، "لا يوجد توافق بين زيادة نقل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة وقضية المختطفين الذين ما زالوا محتجزين في ظروف قاسية دون القدرة على الاتصال بهم".

 

ورجح المسؤولون في جيش الاحتلال أنه إذا تفاقمت الأزمة الإنسانية في القطاع، فسوف يتطور احتجاج داخلي في منطقة الملاجئ والمناطق المبنية التي يتواجد فيها المدنيون، مشيرين إلى أن مثل هذا الاحتجاج سيزيد من الضغط على قيادة حماس.

 

وأشاروا إلى أن حماس هي التي تسيطر فعليا على مسارات المحاور الإنسانية وتوزيع الغذاء والطاقة، وهو ما يعرض القوى الميدانية التي تعمل على حمايتها للخطر.

 

 

غزة اليوم غزة الان فلسطين إسرائيل صدى البلد

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صراخ وارتجاف العجائز.. فلسطينية تحكي مأساة ما حدث في دارها بغزة.. فيديو

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