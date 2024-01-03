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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| خد بالك لو هتجيب عربية من برا.. علامات تدل على تلف البطارية

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع بداية العام الجديد  2024 انتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتوافره تلك السيارات بعد مواجهة قطاع صناعة السيارات العالمي لعدة مشاكل أثرت بالسلب علي إنتاج السيارات الجديدة وعلي تواجده لدي الوكلاء والموزعين ، واذا تم توافرها يتم بيعها بأسعار مرتفعة بسبب وضع أوفر برايس علي سعرها الرسمي .

خلال الأيام الأولي من العام الجديد 2024 ارتفعت أسعار السيارات الجديدة داخل سوق السيارات المصري ، وذلك يعود الي الازمات التي يمر بها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي اثرت علي إنتاج السيارات الجديدة وعلي توافرها لدي الوكلاء والموزعين .

تنقل السيارات الجديدة التي تأتي إلى مصر من الخارج بالسفن البحرية ، حيث يتم نقل السيارات علي السفن بسبب انخفاض تكلفة شحنها ،وذلك مقارنة بنقل السيارات علي متن الطائرات .

خلال الأيام الأولي من عام 2024 شهدت أغلب طرازات السيارات زيادة في أسعارها ، وجاءت هذه الزيادات السعرية بسبب تعرض قطاع صناعة السيارات الي بعض المشاكل التي اثرت علي توافر الطرازات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، ومن ضمن المشاكل التي واجة قطاع صناعة السيارات عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

بطارية السيارة تعمل على بدء تشغيل المحرك الذي يعمل على تشغيل محرك الاحتراق الداخلي ، وهي المسؤولة عن تشغيل الإنارة وتشغيل الاحتراق الداخلي في السيارة.

بورشه باناميرا بى واى دى f3 بي واي دي F3 موديل 2024 عربية استيراد استيراد دونج فنج أيولوس دونج فنج أيولوس E70 Pro بطارية السيارة

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