أخبار السيارات |أرخص 5 سيارات في مصر .. موفرة للبنزين بسعر معقول..ثمن نيسان صني وكيا سبورتاج "كسر زيرو"

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعد كيا سبورتاج واحدة من اشهر السيارات بالسوق المصري، والتي تحمل العلامة التجارية الكورية الجنوبية، إلى جانب انتمائها إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى طرحها عبر عدد من الفئات، ومنها النسخة LINE GT عالية التجهيزات.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خلال الساعات الماضية، ظهرت خلاله والدة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو "ماريا دولوريس"، وهي في حالة من السعادة العارمة، بعد أن اهداها رونالدو سيارة فارهة بمناسبة يوم ميلادها الـ 69، والعام الميلادي الجديد.

تعتبر السيارة سوزوكي التو، واحدة من اشهر سيارات الهاتشباك التي انطلقت بالشارع المصري، واكتسبت هذه الشعبية بفضل التصميم الخارجي صغير الحجم، والذي استطاع أن يجذب فئة كبيرة بين جمهور الشباب والسيدات، نسبة إلى الابعاد المتقاربة وسهولة الاصطفاف.

يضم السوق المصري على عدد كبير من السيارات، والتي تتنوع بحسب التصميم الخارجي بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، وفئة الهاتشباك، بالاضافة إلى اختلاف العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل اصدار، وتبقى نقطة مهمة وتشكل أهمية كبيرة في عملية الشراء وهي السعر.

تنتمي السيارة نيسان صني إلى طرازات السيدان، وتضم مقصورة داخلية تتسع لـ 5 مقاعد حيث تتسم بالطابع العائلي، وتعد هذه النسخة من اشهر السيارات المقدمة داخل السوق المصري، والتي يتم تقديمها بأسعار رسمية تتراوح بين 612,400 جنيه للفئة الأولى، حتى 678,000 جنيه للفئة الرابعة.

يبحث العديد عن فرصة شراء سيارة بسعر مناسب، وبناقل سرعات "أوتوماتيكي" الاداء، وسط تنوع الطرازات المطروحة في مصر، والتي تختلف بحسب العلامات التجارية والتجهيزات سواء الفنية أو التقنية، أو من ناحية التصميم الخارجي.