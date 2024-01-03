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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاء عامر وعمرو عبد الجليل يتعاقدا على "بدون مقابل"

وفاء عامر
وفاء عامر

تعاقدت الفنانة وفاء عامر، والفنان عمرو عبد الجليل علي مسلسل بدون مقابل وذلك لتقديمه في موسم  دراما رمضان المقبل والمسلسل إخراج جمال عبد الحميد وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

ويعتبر المسلسل بعيدا عن الكوميديا ويضم الفنان هاني رمزي، داليا البحيري، محمد أبو داود ومن المقرر الإعلان عن بقية فريق العمل الفترة المقبلة  وأيضا العمل إخراج المخرج  المميز جمال عبد الحميد مخرج روائع الدراما المصرية وتأليف حسام موسي وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

من ناحية أخرى، تواصل الفنانة وفاء عامر تصوير دورها في فيلم «جبل الحريم» الذي تشارك في بطولته مع الفنانة سوسن بدر والفنانة أميرة العايدي، ومن المقرر عرضه خلال موسم إجازة نصف العام 2024، والعمل يناقش قضايا المرأة في المجتمع المصري. 

الفنان هانى رمزى الفنان عمرو عبد الجليل الفنانة وفاء عامر الفنانة سوسن بدر الفنانة أميرة العايدى

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